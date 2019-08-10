В Африке впервые начали выпускать смартфоны

Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки. Об этом сообщила во вторник, 8 октября, издающаяся в Кигали газета The New Times.

Начался серийный выпуск двух моделей новинки - Mara X и Mara Z. Они используют операционную систему Android и в розничной продаже обойдутся покупателю в 175750 и 120250 руандийских франков ($190 и $130) соответственно.

Как считают руандийские разработчики, их новинка будет способна конкурировать с аналогичной продукцией Samsung. По мнению генерального директора Mara Group Ашиша Таккара, целевая группа из состоятельных руандийцев будет готова покупать его продукцию, не отличающуюся особой дешевизной, из-за ее высокого качества.

Выпуск смартфона знаменует переход Руанды к производству товаров с применением передовых технологий. "Мы стали первым в Африке изготовителем смартфонов", - говорит Таккар. В будущем Руанда намерена превратиться в региональный технологический центр.

Rwanda’s Mara Group launched two smartphones on Monday, Mara X and Mara Z.



They will use Google’s Android operating system and compete with Samsung. Mara Group CEO Ashish Thakkar said it was targetting customers willing to pay more for quality. pic.twitter.com/YRvuS8k0nG — Katlego Maseng (@KatlegoMaseng1) 8 октября 2019 г.

До сих пор мировые компании занимались сборкой смартфонов в других странах Африки - Алжире, Египте, Эфиопии и ЮАР, однако компоненты для них импортируются, отметил Таккар. "Мы первыми принялись за полный цикл производства, включая материнские платы и более мелкие компоненты, - сказал он. - Всего при сборке одного смартфона требуются свыше тысячи деталей".

Строительство завода по производству смартфонов в Руанде обошлось в $24 млн, он способен выпускать до 1200 единиц продукции в сутки. Mara Group рассчитывает воспользоваться преимуществами континентальной зоны свободной торговли в Африке, соглашение в которой вступит в силу в июле 2020 года. Она объединит в общий рынок 55 стран и 1,3 млрд человек с суммарным годовым валовым внутренним продуктом в $3,4 трлн. Первые поставки смартфонов Mara Group планирует осуществить в Анголу и Демократическую Республику Конго.

Напомним, в КНДР представили смартфон "только для корейцев". Новейший гаджет не могут приобрести иностранцы, а продаваться он будет только на внутреннем рынке.

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Источник: korrespondent.net