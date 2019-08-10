Адвоката Трампа вызвали в Сенат США из-за Украины

Глава правового комитета Сената пригласил личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани дать показания о коррупции в Украине. Об этом сообщает Associated Press.
Комитет возглавляет Линдси Грэм. Этот республиканец из Южной Каролины - ведущий союзник Трампа.
Трамп обвиняется в том, что он пытался надавить на Украину с целью расследования против политического соперника Трампа Джо Байдена и его сына Хантера.
Грэм заявил в Twitter, что он хочет показаний об увольнении бывшего украинского генпрокурора. Вероятно, речь идет о Викторе Шокине.
По данным Associated Press, несколько бизнесменов и республиканских доноров использовали связи с Джулиани и Трампом, пытаясь установить новое руководство в правлении государственной газовой компании Украины Нафтогаз.
Джулиани также настаивал, что для того, чтобы получить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, Киев должен сделать заявление, в котором пообещает расследование против Байденов, а также о том, вмешивалась ли Украина в выборы 2016 года в США. Об этом свидетельствует переписка, предоставленная следователям Палаты представителей экс-представителем Госдепа в Украине Куртом Волкером.
Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса также заявил, что Государственный департамент США скрывает сообщения посла в Европейском Союзе, касающиеся расследования импичмента президента Дональда Трампа.
Напомним, в конце сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Причиной послужила жалоба сотрудника американской разведки на президента, в которой он обвинил его в попытке привлечь иностранное государство к вмешательству в выборы президента США 2020 года.
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. В ходе беседы Трамп пожаловался Зеленскому на необоснованность увольнения в 2016 году генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием коррупции в компании Burisma. В ее правление входил сын Байдена.
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Источник: korrespondent.net
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