"Уничтожит Турцию". На кого Трамп оставил Сирию

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США нужно прекратить кампанию в Сирии, которая по первоначальному плану должна была продлиться не более месяца. Теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Россия и курды должны сами решать, что они хотят делать с ИГИЛ.

Все предыдущие заявления Трампа о выводе войск так и остались заявлениями, но в этот раз. Колонны американских бронетранспортеров уже покинули основные базы Соединенных Штатов на северо-востоке Сирии.

Эти заявления звучат на фоне подготовки Турции к военной операции в Сирии на территории восточнее Евфрата. Цель операции - очистка территории от сил самообороны сирийских курдов, которые были главными союзниками США в борьбе с "Исламски государством".

США не поддерживают операцию, но мешать Турции не собираются. Правда Трамп пообещал уничтожить турецкую экономику, если своей "великой и непревзойденной мудростью" посчитает, что Анкара сделала что-то недопустимое. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Великая и непривзойденная мудрость Трампа

5 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о завершении подготовки военной операции, которая пройдет на территории к востоку от реки Евфрат. Цель Анкары - принести мир в Сирию, сказал турецкий лидер.

Эрдоган собирается зачистить приграничную территорию от сил самообороны сирийских курдов (Отряды народной самообороны, YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.

"Турция ожидает от США четкого ответа на вопрос: признает ли Вашингтон террористической организацией PKK/YPG, которую американская сторона выдает за Сирийские демократические силы (поддерживаемый США и контролирующий северо-восток Сирии - ред.)?", - заявил Эрдоган.

Создание буфера вдоль всей турецко-сирийской границы, а также подавление курдского сопротивления - главная стратегическая цель Анкары в регионе с начала конфликта в Сирии.

В 2016-2017 годах Турция провела операцию Щит Евфрата, в результате которой ее частям удалось вклиниться между двумя подконтрольными курдам территориями и отрезать район Африн от союзников на восточном берегу Евфрата.

Целью следующей, прошедшей в 2018 году, турецкой операции Оливковая ветвь стало вытеснение курдов из Африна. После этого Эрдоган неоднократно заявлял о планах начать кампанию на северо-востоке Сирии. Вашингтон старался удержать Анкару от этого.

В январе этого года Турция начала военную операцию против курдских формированийна северо-западе Сирии. Эрдоган тогда заявил, что у него есть соглашение России на операцию. Однако сирийский лидер Башар Асад обвинил Анкару в поддержке терроризма и посягательстве на сирийский суверенитет.

Позже, в августе Турция объявила о своих планах. Тогда же состоялись переговоры с Америкой по созданию зоны безопасности на севере Сирии, в ходе которых стороны договорились организовать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне.

При этом Эрдоган указывал, что если Вашингтон будет затягивать формирование зоны, Анкара начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов, контролирующих регион.

1 октября турецкий лидер заявил, что Анкара будет создавать зону безопасности самостоятельно.

В ночь на 6 октября стало известно, что Турция стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику. В частности, в район Акчакале были направлены дополнительно девять грузовиков с бронетехникой и один автобус с военнослужащими.

На следующий день стало известно, что ВВС Турции атаковали штаб курдских формирований, входящих в коалицию Сирийских демократических сил, в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке.

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что турецкая авиация на протяжении дня совершала интенсивные полеты над пограничной местностью и только к вечеру атаковала штаб SDF.

Утром 7 октября Трамп распорядился начать срочный вывод войск. Анонимные представители американской администрации заявили, что решение Трампа застало военных врасплох.

"Мы оставались и все глубже и глубже втягивались в противостояние, у которого нет никакой видимой цели... Курды сражались вместе с нами, но они получали за это много денег и снаряжения. Они боролись с Турцией на протяжении десятилетий. Я сдерживал это противостояние на протяжении почти трех лет, но теперь настало время выбраться из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой. Мы будем сражаться только там, где нам это выгодно, и только ради победы", - написал Трамп в Twitter.

Американский президент заключил, что теперь "Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды должны будут урегулировать эту ситуацию".

Возрождение ИГИЛ. Пентагону не хватает сил в Сирии

Как пишет New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника, если курды и турки столкнуться, то США "просто останутя в стороне".

Однако позже Трамп добавил, что разрушит экономику Турции, если Анкара сделает что-то, что он сочтет недопустимым.

"Если Турция сделает что-то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, считаю недопустимым, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я делал это раньше!)", - написал он в Twitter.

По его словам, Турция вместе с Европой и другими странами должны нести ответственность за пленных боевиков ИГИЛ и членов их семей.

Как пишут СМИ, пока что произошел отвод американских войск от северной границы Сирии, а не начало их вывода с территории страны.

Это станет катастрофой

Неожиданный вывод войск может вызвать новый политический кризис в США: решение называют "катастрофой" и "предательством" как демократы, так и республиканцы. Многие члены Конгресса США заявляют, что будут настаивать на введении санкций против Турции в случае, если она нападет на курдов.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что вывод войск может подорвать национальную безопасность США и потенциально поддержать ИГИЛ.

Сами курды, которые добыли себе автономию во время "сирийской революции" 2011 года, пытаются поддерживать нормальные отношения с официальным правительством; курды участвовали вместе с сирийской армией в операциях против ИГИЛ и исламистской оппозиции.

Однако Россия и сирийское правительство также заинтересованы в хороших отношениях с Турцией, а потому вряд ли будут более надежными сторонниками курдов, чем Трамп.

Как пишет Le Figaro, наступление турок, вероятно, приведет к тому, что курды покинут долину Евфрата, а значит, в регион смогут вернуться джихадисты. Десятки тысяч террористов и их семей, которые сейчас находятся в плену на этой территории, могут либо попасть под контроль Турции, либо воспользоваться возможностью и сбежать.

Los Angeles Times напоминает, что курды держат под стражей около 70 тысяч членов семей и сочувствующих террористам и крупная битва оттянет курдских охранников от этого места. И тогда пленники попытаются сбежать.

Guardian считает, что действия Турции Сирии могут вернуть регион к "нулевой отметке и там снова начнется хаос".

Издание считает, что Эрдогану нужно вторжение из-за внутренних проблем в Турции. На местных выборах в этом году его партия потеряла контроль над четырьмя главными городами, в том числе Анкарой и Стамбулом.

В последний раз, когда власть Эрдогана ослабла на выборах 2015 года, он возобновил войну с Рабочей партией Курдистана. И теперь вторжение в Сирию оценивают, как новую попытку поднять рейтинг президента.

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Источник: korrespondent.net