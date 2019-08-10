Начальника одной из государственных налоговых инспекций в Черкасской области задержали на получении взятки. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что чиновник требовал 99 тысяч гривен от руководителя одного из агро-предприятий.

"Чиновник гарантировал руководителю сельскохозяйственного предприятия предоставить положительное заключение по результатам налоговой проверки. Он также обещал не привлекать агрария к административной ответственности за якобы нецелевое использование земельных участков", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали возле одного из торговых центров Черкасс при получении всей суммы взятки.

В отношении чиновника открыто уголовное производство по статье о принятии, предложении, обещании или получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368) Уголовного кодекса Украины.

Cмотрите фотогалерею: В Черкассах на взятке задержали начальника налоговой инспекции

Ранее сообщалось, что работник налоговой заставлял предпринимателя покупать нелегальный алкоголь.

А на Одесчине начальник отдела полиции установил "дань" для подчиненных. Начальник отделения принуждал 12 своих подчиненных систематически платить так называемую "таксу" в тысячу гривень со смены.

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Источник: korrespondent.net