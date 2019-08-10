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08. 10. 2019

Украина резко увеличила продажи гособлигаций

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 8 октября, привлекло в государственный бюджет 2,15 млрд грн, тогда как неделей ранее только 77,2 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Ставки доходности по ОВГЗ снова снижены, а наибольшим спросом пользуются долгосрочные инструменты", – говорится в сообщении.

По данным Минфина, большую часть составили поступления от трехлетних ОВГЗ.

При этом отмечается, что в результате сегодняшних аукционов ставки доходности составили:

по шестимесячным ОВГЗ – 15,65% (снижение на 25 базисных пунктов);

по однолетним ОВГЗ – 15,09%;

по трехлетним ОВГЗ – 15,42% (снижение на 20 б. п.).

Ранее сообщалось, что иностранцы купили украинские облигации на 90 млрд. 

Напомним, 30 июля Министерство финансов разместило гривневые ОВГЗ на 17,2 млрд грн, из которых 10,9 млрд грн составили популярные среди нерезидентов 5,5-летние бумаги.

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Источник: korrespondent.net
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