Нидерланды будут расследовать роль Украины в MH17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал предложение Христианско-демократической партии по дополнительному расследованию причин, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году. Об этом во вторник, 8 октября, сообщил депутат от Христианско-демократической партии Крис ван Дам в Twitter.

"Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно", - сказал ван Дам.

Ранее глава МИД Стефан Блок заявил, что такое расследование - непростая задача, так как будет необходимо сотрудничество России.

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В свою очередь посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов отметил, что Киеву нечего скрывать, и украинское правительство готово предоставить всю необходимую информацию. В то же время он указал, что это расследование будет отвлекать от поиска виновных.

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Источник: korrespondent.net