Рост мировой экономики падает - Всемирный банк

Перспективы роста мировой экономики ухудшаются на фоне неопределенности, связанной с выходом Великобритании из ЕС, торговой напряженности и экономического спада в Европе. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, сообщает во вторник, 8 октября, Financial Times.

"Глобальный экономический рост замедляется", - говорит Малпасс. Рост мирового ВВП по итогам 2019 года может оказаться ниже 2,6%, прогнозировавшихся в июне, "из-за Brexit, рецессии в Европе и торговой неопределенности", - сказал он.

Кроме того, по словам Малпасса, слишком вялый рост инвестиций в большинстве развивающихся стран не позволяет рассчитывать на существенное увеличение доходов в будущем.

В условиях замедления роста экономики странам необходимо проводить "четкие структурные реформы", в том числе усиливать верховенство права с тем, чтобы частные компании могли конкурировать с государственными предприятиями, отметил глава ВБ.

"Для многих стран это означает открытие их закрытых и защищенных рынков, обеспечение возможности рыночным силам определять уровень цен и либерализацию потоков капитала", - сказал он, добавив, что это способствовало бы привлечению большего объема инвестиций как иностранных, так и внутренних.

Ранее МВФ оценил потери мировой экономики из-за торговых конфликтов. Сообщалось, что темпы экономического роста в этом году упадут до самого низкого показателя с начала десятилетия.

Тем временем, в Кабмине улучшили прогноз по росту экономики Украины до 3,2%, тогда как ранее ожидался рост в 2,7%.

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Источник: korrespondent.net