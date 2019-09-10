Турция продлила мандат на военную операцию в Сирии



Парламент Турции во вторник, 8 октября, ратифицировал продление на год мандата, который позволяет Анкаре проводить военные операции в Ираке и Сирии в случае угрозы безопасности, сообщает Associated Press.

Мандат продлен до 30 октября 2020 года. Срок предыдущего истекал 30 октября этого года. Таким образом, турецкие дпутаты продлевают действие этого разрешение ежегодно с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Турция планирует провести военную операцию на северо-востоке Сирии. Турецкие военные уже завершили подготовку к проведению операции.

Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии. Тем временем США начали выводить войска с северо-востока Сирии.

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Источник: korrespondent.net