Лента RSS
Подписаться на ленту
09 октября 2019, среда, 00:15
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
09. 10. 2019

Турция продлила мандат на военную операцию в Сирии


Парламент Турции во вторник, 8 октября, ратифицировал продление на год мандата, который позволяет Анкаре проводить военные операции в Ираке и Сирии в случае угрозы безопасности, сообщает Associated Press.

Мандат продлен до 30 октября 2020 года. Срок предыдущего истекал 30 октября этого года. Таким образом, турецкие дпутаты продлевают действие этого разрешение ежегодно с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Турция планирует провести военную операцию на северо-востоке Сирии. Турецкие военные уже завершили подготовку к проведению операции.

Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии. Тем временем США начали выводить войска с северо-востока Сирии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.