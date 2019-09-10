Белый дом назвал незаконным импичмент Трампа



Белый дом отказывается участвовать в процессе импичмента американского главы Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм.

По ее словам, от лица президента его юрисконсульт Пэт Чиполлоне послал письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, а также главам комитетов конгресса Энгелу, Шиффу и Каммингсу.

В письме сказано, что расследование демократов против Трампа не имеет каких-либо конституционных оснований.

"Они нарушают гражданские свободы и принцип разделения властей, угрожают представителям исполнительной власти наказанием за то, что те отстаивают свои конституционные права и прерогативы", – сказала Гришэм.

Она добавила, что это нарушает конституцию, поэтому Белый дом не будет принимать участие в этом "политическом театре".

Напомним, в конце сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Причиной послужила жалоба сотрудника американской разведки на президента, в которой он обвинил его в попытке привлечь иностранное государство к вмешательству в выборы президента США 2020 года.

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. В ходе беседы Трамп пожаловался Зеленскому на необоснованность увольнения в 2016 году генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием коррупции в компании Burisma. В ее правление входил сын Байдена.

Источник: korrespondent.net