В Казахстане произошло землетрясение



Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Алматинской области Казахстана, сообщает пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям в среду, 9 октября.

Эпицентр землетрясение располагался в 140 км на юго-восток от Алматы на территории Кегенского района Алматинской области.

По данным спасателей, толчки силой в три балла ощущались в селе Сатты, два балла – в Алматы.

Сообщений о разрушениях и жертвах не было.

Напомним, 26 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

Также мощное землетрясение произошло в Пакистане. Там погибли 37 человек, более 500 пострадали.

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Источник: korrespondent.net