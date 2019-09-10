Американцы не желают увольнять Трампа – опрос



Большинство американцев считают, что Конгрессу следует выяснить, действительно ли президент Дональд Трамп нарушил закон, когда просил украинского лидера Владимира Зеленского возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом свидетельствуют данные опроса газеты The Wall Street Journal совместно с телеканалом NBC.

Достаточное доказательство вины отметили только 24% респондентов, они уверены в необходимости запуска процедуры импичмента.

31% опрошенных считают, что Конгресс должен лучше разобраться в произошедшем, а 31% уверены, что собранных данных для процедуры импичмента недостаточно и президент должен остаться до следующих выборов.

Напомним, в конце сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Причиной послужила жалоба сотрудника американской разведки на президента, в которой он обвинил его в попытке привлечь иностранное государство к вмешательству в выборы президента США 2020 года.

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. В ходе беседы Трамп пожаловался Зеленскому на необоснованность увольнения в 2016 году генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием коррупции в компании Burisma. В ее правление входил сын Байдена.

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Источник: korrespondent.net