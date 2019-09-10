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09. 10. 2019

Протестующие в Эквадоре захватили еще два месторождения нефти


В Эквадоре протестующие захватили еще два месторождения нефти, принадлежащие госкомпании Petroamazonas.  
 
"Работы на нефтяных блоках 44 и 18, расположенных в провинции Орельяна, приостановлены из-за присутствия на объектах посторонних людей", - сообщили в Министерстве энергетики и невозобновляемых ресурсов Эквадора.  
 
В захвате блока 44 участвовали три десятка человек. Они вынудили сотрудников госкомпании приостановить работу на 15 скважинах. В двое больше протестующих принимали участие в захвате блока 18. Они потребовали прекратить работу электростанции и 30 скважин. В результате инцидента пострадавших среди работников нет.  
 
К настоящему моменту потери в добыче уже составили 143 тысячи баррелей в сутки, и, как ожидается, по итогам дня Petroamazonas произведет на 188 тысяч баррелей меньше. 
 
Днем ранее сообщалось о захвате трех объектов.  
 
Напомним, ранее президент Эквадора ввел в стране чрезвычайное положение из-за протестов, вызванных реформой в сфере топливного рынка.

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Источник: korrespondent.net
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