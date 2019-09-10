Итоги 08.10: Новое в деле МН17, штаб сопротивления



Горсоветы Херсона и Ровно выступили против формулы Штайнмайера

Херсонский горсовет и Ровенский областной советы приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому против выполнения формулы Штайнмайера. В Херсоне создали штаб сопротивления капитуляции, в который вошли представители депутатского корпуса и общественные активисты.

​НБУ резко укрепил гривну

Национальный банк Украины поднял курс гривны по отношению к американскому доллару на 16 копеек – до 24,70 гривен за доллар. НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2470,7021 гривны;

– 100 евро – 2714,3133 гривны.

Нидерланды будут расследовать роль Украины в крушении Боинга

Парламент Нидерландов единогласно поддержал предложение Христианско-демократической партии по дополнительному расследованию причин, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году.

В Кабмине улучшили прогноз по росту экономики

По итогам года реальный валовый внутренний продукт Украины вырастет на 3,2%. Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе чиновников и экспертов, сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Таким образом, по сравнению с предыдущей оценкой в 2,7%, сделанной в апреле, прогноз роста экономики улучшен. Также немного улучшен и прогноз на 2020 год - с 3% до 3,2%.

Националисты на Донбассе создали штаб сопротивления капитуляции

Националистические и ветеранские организации создали на Донбассе штаб "сопротивления пророссийскому реваншу". Координатором штаба сопротивления капитуляции в Донецкой области избран председатель Национального корпуса Донецкой области Анатолий Егоров.

Белый дом отказался участвовать в расследовании импичмента Трампа

Белый дом отказывается участвовать в процессе импичмента американского главы Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм. В Белом доме считают, что расследование демократов против Трампа не имеет каких-либо конституционных оснований.

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Источник: korrespondent.net