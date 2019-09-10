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09. 10. 2019

Тело девятилетней девочки нашли в реке на Днепропетровщине

Тело девятилетней девочки обнаружили в реке в городе Марганце в Днепропетровской области. Об этом сообщает ГСЧС области в среду, 9 октября.

Сообщение в Службу спасения 101 города Марганец о том, что вблизи улицы Железнодорожная упала с моста в реку и утонула девочка, поступило около 16:15 8 октября.

Прибывшие на место происшествия спасатели разыскали труп на дне водоема и доставили его на берег с помощью резиновой лодки. Точную причину смерти девочки установит судмедэкспертиза.

К работам были привлечены шесть человек личного состава и одна единица техники.

 
 

Напомним, что ранее парень спас двухлетнюю девочку, упавшую с моста в реку. Мать держала ребенка на руках, когда девочка извернулась и упала в реку. Пока мать оббегала мост, чтобы спуститься к воде, девочку вытащил неравнодушный прохожий.

Также сообщалось, что во Львове подросток упал с недостроя и погиб. Ребенок упал с высоты шестого этажа недостроенного дома, где на протяжении нескольких лет не проводятся никакие работы.

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Источник: korrespondent.net
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