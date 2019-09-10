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09. 10. 2019

Сутки в ООС: 17 обстрелов, у ВСУ без потерь

За сутки 8 октября сепаратисты 17 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС во вторник, 8 октября.

За прошедшие сутки обошлось без потерь среди бойцов ВСУ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 10 обстрелов: неподалеку Песков - из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия; вблизи Опытного - из минометов калибра 82 мм; дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новогригорьевки - из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Пищевика и Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 7 обстрелов: дважды вблизи Майского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм; вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Хутора Свободного - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Светлодарска - из гранатометов различных систем.

Напомним, что ранее за сутки 7 октября сепаратисты 27 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военных ВСУ не было.

Также сообщалось, что 6 октября сепаратисты 25 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

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Источник: korrespondent.net
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