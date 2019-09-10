Мендель попала в новый скандал

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель неправильно написала название столицы в Twitter. Об этом сообщают Українськi Новини в среду, 9 октября.
Мендель еще 6 октября опубликовала пост, в котором назвала Киев Kiev вместо Kyiv.
Теперь же она поспешила извиниться, признав свою вину.
"Kyiv not Kiev. Я не изменила название столицы Украины в недавней цитате. Виновата. Все мои твиты говорят только об украинской версии Киева", - написала она.
Напомним, что ранее у пресс-секретаря Зеленского произошла стычка с журналистом. Юлия Мендель оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос президенту.
Позже Мендель заявила, что не толкала и не кидалась на журналиста, а останавливала его.
Позже она сообщила, что на нее обрушилась волна травли после инцидента.
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Источник: korrespondent.net
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