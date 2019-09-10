Украина стала менее конкурентоспособна - рейтинг

За год Украина опустилась на две позиции в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (WEF), заняв 85 место из 141. Об этом говорится в докладе WEF.
Годом ранее Украина занимала 83 место из 140.
Согласно рейтингу, по уровню государственных институтов Украина занимает 104 место (в прошлом году - 110), по инфраструктуре находится на 57 месте (как и в 2018-м), по уровню внедрения технологий - на 78 месте (было - 77).
В то же время, по макроэкономической стабильности Украины занимает 133 место (было 131), уровень здравоохранения - 101 место (было 94), уровень образования - 44 место (было 46), рынок товаров - 57 место (было 73).
По рынку труда Украины заняла 59 место (было 66), финансовой системе - 136 место (было 117), объему рынка - 47 место, динамике бизнеса - 85 место (было 86) и способности к инновациям - 60 (было 58).
Лидером рейтинга в этом году стал Сингапур (был второй), второе место заняли США (были первыми), третье - Гонконг. В пятерку также вошли Нидерланды и Швейцария.
Отметим, в 2018 году Украина поднялась в рейтинге конкурентоспособности на шесть мест - до 83-го.
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Источник: korrespondent.net
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