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09. 10. 2019

В Ровно застрелился полицейский

В ночь на среду в недействующей комнате для задержанных лиц Ровенского отдела полиции найдено тело 34-летнего инспектора-дежурного с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции 9 октября.

Отмечается, что около 3:40 ночи коллеги старшего лейтенанта услышали подозрительный звук, а прибежав на место, обнаружили его уже мертвым. По предварительным данным, полицейский застрелился из табельного оружия.

Погибший работал в органах внутренних дел 13 лет, а дежурным – почти три года. У него осталась жена и двое малолетних детей. Мотивы его поступка выясняются.

Открыто производство по статье об убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Сотрудники внутренней безопасности и отдела инспекции личного состава проведут служебное расследование инцидента.

Ранее в Днепре полицейский покончил с собой на рабочем месте в местном аэропорту. Мужчина закрылся в комнате отдыха и выстрелил в голову из табельного пистолета.

Также сообщалось, что в Киевском районном суде Одессы был обнаружен военнослужащий Нацгвардии с огнестрельным ранением головы. Через два дня он умер в больнице.

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Источник: korrespondent.net
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