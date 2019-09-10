Госбюро расследований открыло уголовное дело по факту возможного декларирования недостоверной информации бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом в среду, 9 октября, сообщают Українські Новини со ссылкой на ГБР.
"Это правда. Такое дело зарегистрировано", - сказал собеседник агентства.
По его словам, дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса. При этом, как сообщил представитель ГБР, дело будет передано в НАБУ, поскольку это его подследственность. Дело зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной Рады.
В свою очередь нардеп от Слуги народа Александр Дубинский опубликовал в Facebook письмо из ГБР и выписку из ЕРДР о том, что по его обращению Бюро открыло дело о декларировании экс-президентом недостоверной информации в документах за 2018 год.
Cмотрите фотогалерею: ГБР занялось декларациями Порошенко
Ранее ГБР перечислила все 12 дел, в которых фигурирует Порошенко.
Чтоб не расслаблялся. Новое дело против Порошенко
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Источник: korrespondent.net
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