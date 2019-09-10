На Львовщине шесть человек пострадали в ДТП

Во Львовской области в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса травмы получили шесть человек. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 9 октября.

Авария произошла накануне вечером в городе Радехов. Там столкнулись автомобили Skoda Fabia, которым управлял 32-летний житель Луганской области и микроавтобус Mercedes Sprinter под управлением 70-летнего местного жителя.

В результате ДТП телесные повреждения получили четверо пассажиров микроавтобуса, все местные жители в возрасте 26, 31, 47 и 50 лет, а также водитель легковушки и его 50-летняя пассажирка.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины). Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Накануне под Николаевом произошло столкновение автомобилей Тoyota и Lexus. В этом ДТП погибли замначальник областного управления Нацполиции, полковник Сергей Сидоренко и и.о. начальника управления противодействия наркопреступности, подполковник Владимир Илличко.

Ранее в Хмельницкой области гражданин Болгарии за рулем грузовика DAF столкнулся с каретой скорой помощи, в результате чего три человека пострадали.

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Источник: korrespondent.net