Эстония отказывается принимать беженцев из-за украинцев

Глава МВД Эстонии и лидер партии EKRE Март Хельме заявил, что пока его партия входит в правительственную коалицию, Эстония не будет принимать иммигрантов. Об этом он сказал на встрече глав МВД стран-членов ЕС в Люксембурге, где обсуждались вопросы миграционной политики, сообщает портал ERR в среду, 9 октября.

Хельме сообщил, что на встрече в Люксембурге большинство европейских стран показали, что принимать мигрантов не хотят и скорее готовы предложить техническую помощь.

"Я тоже сказал в своем выступлении, что мы понимаем те страны, но наши возможности принимать просителей убежища вообще не идут в расчет. Я не буду присоединяться к этой инициативе ни формально, ни неформально, но мы готовы проявить солидарность в виде технической и экспертной помощи", - сказал министр.

Он добавил, что Эстония сама сейчас сталкивается с очень сильным наплывом мигрантов с востока, из республик бывшего СССР.

"Если посмотреть, то просителей убежища прибывает к нам больше не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте Грузия, потом Молдова и только потом Афганистан и подобные страны", - отметил Хельме, который не видит для Эстонии возможности принять хотя бы одного беженца из Африки или Ближнего Востока.

По словам Хельме, в Эстонии достаточно проблем с иммигрантами из Украины, а страны Южной Европы не считают это проблемой.

"У нас и сейчас трудности с этим иммиграционным давлением. Украинцы быстрее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема", - считает министр внутренних дел.

По его словам, позицию Эстонии нужно до всех донести очень четко.

"До тех пор пока мы, то есть EKRE, входим в правительство, Эстония принимать иммигрантов не будет", - подчеркнул лидер консерваторов.

Напомним, что ранее Германия, Италия, Мальта и Франция договорились о распределении спасенных в море беженцев. Выработанный на Мальте документ будет представлен в качестве основы для возможного более широкого соглашения по распределению беженцев.

Также сообщалось, что немецкий министр ожидает новую, более мощную волну беженцев в ЕС. Связано это может быть с увеличением количества искателей убежища в Греции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net