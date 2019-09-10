Суд в Виннице арестовал американца, воевавшего в АТО

Винницкий апелляционный суд арестовал на два месяца гражданина США Крейга Ланга, который принимал участие в Антитеррористической операции на востоке Украины в марте-апреле 2016 года. Об этом накануне сообщила пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

"Применить в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Крейга Ланга меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 декабря этого года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд принял такое решение, рассмотрев апелляционную жалобу прокурора на постановление городского суда. Прокуратура ходатайствовала о содержании Ланга под стражей для обеспечения выдачи (экстрадиционный арест). Адвокаты просили оставить в силе решение первой инстанции.

"Как стало известно на судебном заседании, 21 августа этого года иностранца задержали инспекторы пограничной службы Могилев-Подольский. Узнали: его разыскивают правоохранительные органы США, чтобы привлечь к ответственности по трем уголовным делам. Подозревают, что он совершил кражу, разбой и убийство", – рассказали в суде.

В соответствии с украинским законодательством, указанные преступления – экстрадиционные: соответствуют ст.185, 187 и ч.2 ст.115 УК Украины и караются лишением свободы.

"Крейг Ланг принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в марте-апреле 2016 года. Работает ли он парамедиком в Грузинском легионе сейчас не известно. По словам защитников, мужчина проживал в Киеве вместе со своей сожительницей. Под круглосуточным домашним арестом находился на съемной квартире в Виннице", – добавили в суде.

Полный текст постановления будет обнародован 11 октября.

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Источник: korrespondent.net