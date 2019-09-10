Нардеп обнародовал данные о влиянии посольства США на НАБУ

Народный депутат Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, на пресс-конференции в Киеве обнародовал документы, из которых следует, что первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава в течение нескольких лет предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в среду, 9 октября.

"Будет обнародована переписка сотрудников НАБУ и сотрудников посольства США за несколько лет, которая есть в материалах дела по статье 111 УК государственная измена, а также документы в рамках шести уголовных производств в отношении компании Burisma, где фигурирует экс-вице-президент США Джо Байден и его сын Хантер ".

По словам Деркача, эти документы свидетельствуют о подконтрольности НАБУ отдельному представителю дипмиссии посольства США, о давлении посольства США с 2016 по 2018 гг. На правоохранителей Украины, о вмешательстве правоохранительных органов и госчиновников Украины на выборах США в 2016 году, а также о возможных коррупционных действия Байдена и его сына Хантера.

Также Деркач заявил, что у него есть документы о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина в рамках расследования дела о компании Burisma.

Нардеп заверил, что документы получил от журналистов-расследователей, которые беспокоятся за свою безопасность и жизнь.

Документы, которыми располагает нардеп, свидетельствуют о том, что Углава через свою помощницу Полину Чиж передавал посольству США информацию, которая, по его словам, является важной частью "пазла" вмешательства в выборы в США и международной коррупции.

По словам Деркача, эти документы он уже передал в ГБР и Генпрокуратуру. Также парламентарий инициировал создание временной следственной комиссии Верховной Рады, и подал в суд ходатайство о возобновлении расследования по вмешательству в выборы в США путем разглашения досудебного следствия.

Деркач также обнародовал суммы средств, перечисляемых представителям Burisma Group, среди которых фигурирует и Хантер Байден. Согласно документам, всего в пользу Хантера Байдена, Александра Квасневского, Алана Аптера и Девона Арчера Burisma выплатила не менее $16,5 млн. При этом сам Джо Байден получил $900 тыс. за лоббистскую деятельность от Burisma Group.

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"Международная коррупция такого масштаба, а также вмешательство в выборы президента США не могли происходить без участия Петра Порошенко", - сказал нардеп.

По его мнению, из-за действий бывшего президента новый глава государства Владимир Зеленский "оказался втянутым в скандал со вмешательством в выборы президента США и в то, что Украину обвиняют в международной коррупции".

Накануне бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артем Сытник во время разговора с руководителем САП Назаром Холодницким подтвердил поддержку и заинтересованность в победе на американских выборах-2016 Хиллари Клинтон, главного оппонента Дональда Трампа.

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Источник: korrespondent.net