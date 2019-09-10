Последняя зарплата экс-главы ЦИК превысила полмиллиона

Перед увольнением экс-глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук получила 543 тыс. гривен зарплаты. Об этом говорится в ответе секретариата ЦИК на запрос Українських Новин.

Так, ее должностной оклад и надбавка за интенсивность труда составили по 12,6 тыс. гривен, а персональная надбавка – 8,8 тыс. гривен.

Также Слипачук получила 46,7 тыс. гривен отпускных, 227 тыс. гривен компенсации за неиспользованный отпуск и 235,3 тыс. гривен материальной помощи на оздоровление.

Экс-замглавы ЦИК Евгению Радченко и Олегу Конопольскому за сентябрь было начислено по 444 тыс. гривен зарплаты.

Каждый из них получил примерно по 200 тыс. гривен компенсации за неиспользованный отпуск и такую же сумму матпомощи для решения социально-бытовых вопросов.

Экс-секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заработала за сентябрь 324,3 тыс. гривен, из которых более 200 тыс. – это помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Зарплаты остальных 12 экс-членов ЦИК за сентябрь составили от 135,3 тыс. до 738 тыс. гривен.

Самую высоку зарплату в сентябре получил Олег Диденко, который стал новым главой ЦИК – 738 тыс. гривен.

В среднем зарплата одного члена Центризбиркома за сентябрь составила 420,2 тыс. гривен.

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Напомним, 13 сентября парламент досрочно уволил всех членов ЦИК.

Новый состав президент Владимир Зеленский предложил Раде только 3 октября, на следующий день он уже был утвержден нардепами.

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Источник: korrespondent.net