В столице Риге, Латвия, двадцать граждан Украины пропустили свой рейс из-за заминки в аэропорту. Об этом сообщил один из "застрявших" Александр Глущенко на своей странице в Facebook в среду, 9 октября.

По его словам, всего 20 человек рейса Рига - Киев авиакомпании WIzz Air не смогли попасть на рейс до Киева. Он рассказал, что это произошло из-за того, что в час пик в рижском аэропорту работал только один пункт контроля из восьми.

"20 человек простояли в очереди на контроль два-три часа, отстояли, добрались до паспортного контроля, прошли его, и все равно не успели... Перед ними просто захлопнули дверь! И отморозились!", - рассказал Александр Глущенко.

При этом он отметил, что сотрудники аэропорта никоим образом не реагировали на замечания пассажиров, что скоро вылет. А самолет, добавил Александр Глущенко, полетел полупустым.

Кроме того, по словам Алексея Глущенко, не смогли вылететь 40 пассажиров рейса на Кельн, которые также не смогли вовремя попасть на самолет.

Cмотрите фотогалерею: Десятки украинцев застряли в аэропорту Риги

Напомним, что ранее туристы на сутки застряли в аэропорту Борисполь. Вылета в турецкий Бодрум ожидали 170 пассажиров. Ни представитель авиакомпании, ни турагентства не выходили к туристам.

Отметим, по данным Мининфраструктуры, услугами авиакомпаний пользуются только 5-7% украинцев.

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Источник: korrespondent.net