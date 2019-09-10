Трудовые книжки планируют отменить до конца года

Кабмин Украины запустил в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал в Facebook в среду, 9 октября.

По его словам, среди ключевых изменений предлагаемой реформы отмена трудовых книжек.

"Граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять", - написал Дубилет.

Он отметил, что все данные о трудовом стаже украинцев вносятся в государственные электронные реестры с 2000 года.

"Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные", - уточнил Дубилет.

Он также написал, что получить электронный документ с информацией о своем стаже можно будет в Интернете. Для этого нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП.

"Также, надеюсь, мы успеем прикрутить туда и BankID", - добавил Дубилет.

По его словам, работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.

Кроме того, Дубилет написал, что при наличии стажа до 2000 года украинцы смогут внести эту информацию в электронный реестр самостоятельно или через работодателя. И хранить трудовую не обязательно.

"Если кто-то все же захочет "коллекционировать" информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать мы это, конечно, не можем. Можно все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни вы, ни работодатель это теперь не обязаны делать", - отметил Дубилет.

Он надеется, что правительство сможет принять законы и постановления и "запустить всё технически уже в этом году".

Напомним, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук назвал четыре приоритета Кабмина. Глава украинского правительства заявил об особой важности приватизации госпредприятий, открытия рынка земли, демонополизации энергетического рынка и развитии инфраструктуры.

Также Гончарук заявлял, что для улучшения уровня жизни украинцев уже сейчас не хватает дополнительно 140-150 млрд грн.

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Источник: korrespondent.net