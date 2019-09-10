Спецоперация Мак: полиция изъяла рекордное количество наркосырья

С мая по октябрь 2019 года Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции провел ежегодную операцию под названием Мак, в ходе которой было изъято наркосырья на миллиарды гривень. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как информируют правоохранители, результаты в 2019 году стали рекордными за всю историю проведения операции.

"Не допущено вытек на наркорынок 358 млн кустов наркосырья, что в 170 раз превышает прошлогодний результат. Прибыль преступников от сбыта такого количества наркотиков составила бы миллиарды гривень", - заявляют в Нацполиции.

В результате операции начато 1863 уголовных производства. В 63% случаев правонарушителям уже сообщили о подозрении.

Также в пресс-службе сообщают, что в 2019 году совершено 307 облетов с применением современных технологий аэросъемки. По их результатам обнаружено 54 факта незаконных посевов наркосырья.

Напомним, что в Хмельницком задержали контрабандистов, которые ввозили психотропы из Азии. Трое мужчин наладили нелегальные поставки крупных партий наркотических средств через сеть международных почтовых отправлений.

Также сообщалось, что член наркогруппировки обстреливал дома из гранатометов. Жертвами становились свидетели деятельности преступников. СБУ задержала злоумышленника, когда тот пытался сбежать в аннексированный Крым.

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Источник: korrespondent.net