На Сумщине пенсионер год развращал подростков

В Сумской области полицейские задержали 72-летнего мужчину, который в течение года занимался растлением подростков. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 9 октября.

Как установили правоохранители, ранее судимый пенсионер еще осенью прошлого года пригласил одного из местных мальчиков к себе домой, и в разговоре предложил ему определенные действия сексуального характера. Тот сначала отказался, но под давлением обещаний удовольствия и денег – согласился.

Через некоторое время мужчина попросил парня привести к нему и своих друзей, щедро обещая каждому деньги и подарки. Следовательно, почти год четверо ребят в возрасте 15-ти и 14-ти время от времени наведывались к старику, пока на это не обратила внимание одна из местных жительниц. Она и сообщила о своих подозрениях в полицию.

Сначала подростки в разговорах с правоохранителями не признавали подлинной сути своих отношений с пожилым мужчиной, однако впоследствии обо всем рассказали.

Признался во всем и сам подозреваемый – он не отрицает своей вины, однако говорит, что все было по "соглашению сторон".

Полиция открыла уголовное производство по статье о развращении в отношении малолетних (ч.2 ст. 156 УК Украины). Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Пенсионеру грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Источник: korrespondent.net