Иран разработал роботов-"смертников"

Армия Ирана разработала мини-роверы Heidar-1, которые планирует использовать в качестве боевых роботов и роботов-"смертников". Фото и видео роверов выложены в официальном Twitter иранской армии в среду, 9 октября.

Оборонно-промышленный комплекс значительно изолированной санкциями страны продолжает демонстрировать собственные разработки

По заявлениям разработчиков, прямоугольные шестиколесные роверы связаны сетью радиосвязи и оснащаются видеокамерами.

Project Heidar-1

Network-connected anti-infantry and armor smart UGVs pic.twitter.com/EvFfxh3Ehg — Iran Military (@Iran_Military) October 4, 2019

Ранее сообщалось, что Вашингтон заблокирует Тегерану последний источник средств. Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана и назвал данные меры "самыми значительными" санкциями.

В Иране заявили, что новые санкции США демонстрируют "отчаяние американцев".

Позже стало известно, что в Иране потребовали от США компенсацию в $50 млрд за ущерб экономике, нанесенный санкциями.

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Источник: korrespondent.net