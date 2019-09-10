Глава Генштаба назвал приоритеты ВСУ на 2020 год

Первоочередным направлением в работе Генштаба ВСУ на 2020 год является развитие зенитно-ракетных войск. Об этом рассказал начальник Генштаба Руслан Хомчак в интервью изданию Телеком, обнародованном в среду, 9 октября.

"Главный приоритет – развитие зенитно-ракетных войск. Кроме этого, приоритетным в Воздушных силах является закупка или модернизация самолетов, в ВМС – защита территории Украины с морского направления (закупка ракетных комплексов, ствольной артиллерии), улучшение возможностей Командования морской пехоты по проведению мероприятий восстановления боеспособности (боевого слаживания) воинских частей (подразделений)", – сообщил Хомчак, говоря о приоритетах при планировании потребностей в бюджетном процессе на 2020 год.

Среди других приоритетов он назвал создание эффективной системы связи, оперативного управления войсками; закупку новых образцов вооружения и военной техники; создание стратегических, оперативных и военных запасов вооружения, военной техники и имущества; обеспеченность личного состава вещевым имуществом; создание надлежащей системы социальной защиты военнослужащих и членов их семей (достойное денежное обеспечение, обеспеченность жильем, медицинское обеспечение) и развитие учебно-материальной базы для подготовки войск.

Хомчак также отметил, что до конца 2020 года будет завершена перестройка структуры Генштаба ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.

"За прошедшие годы ряд структурных подразделений приведены в соответствие со структурой, принятой в штабах НАТО. Сейчас перед нами стоит задача завершить полную структурную перестройку Генерального штаба. В общем все меры по переводу как Генерального штаба ВС Украины на J-структуру, так и органов военного управления оперативного звена на J (G, A, N)-структуры будут завершены до конца 2020 года", – рассказал Хомчак.

По его словам, также готовятся предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты, которые обеспечат введение в течение 2020 года отдельных должностей Главнокомандующего ВС Украины и начальника Генерального штаба ВСУ, а также приобретение Генеральным штабом ВС Украины и другими органами военного управления способностей в составе J (G, A, N)-структур.

Хомчак добавил, что до конца 2019 года предполагается завершить формирование новых командований: Командование войск связи и кибербезопасности, Командования сил поддержки, – которые дадут возможность лишить Генеральный штаб несвойственных функций.

"Планируется внедрить новую, усовершенствованную, организационно-штатную структуру Объединенного оперативного штаба и продолжить дальнейшую его трансформацию в Командование объединенных сил в течение 2020 года", – рассказал он.

Напомним, в 2020 году оборонный бюджет Украины будет увеличен. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук. Весь бюджет на безопасность и оборону составляет 245,8 млрд гривен, 136,6 млрд из них – на армию.

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Источник: korrespondent.net