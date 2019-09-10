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09. 10. 2019

Стрельба в Херсоне: полиция установила личность нападавшего

Правоохранители установили подозреваемого в стрельбе по людям из автомобиля 3 октября на ул. Тираспольской в Херсоне. Об этом сообщает Главное управление полиции в Херсонской области.

Это 34-летний житель облцентра Передерий Сергей Николаевич. Само преступление квалифицировано как покушение на убийство двух лиц. 

 пресс-служба Нацполиции
 

Расследованием резонансного инцидента занимается областная полиция.

Напомним, в центре Херсона 3 октября произошла перестрелка, в результате которого два человека получили тяжелые ранения, а нападавший скрылся. В городе был введен план Сирена.

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Источник: korrespondent.net
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