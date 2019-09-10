Киев назвал условия транзитного контракта с РФ

"Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то короткие условия, другие объемы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы ее занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором", - подчеркнул Коболев.
Он отметил, что новый украинский оператор уже передал российской стороне проект межоператорского соглашения (interconnection agreements), регулирующий вопросы присоединения сетей.
"Как только эти документы будут подписаны, следующим шагом мы сможем обсуждать доступные мощности, сколько мощностей необходимо Газпрому, на какой срок, какие могут быть тарифы. Поэтому я не вижу другого пути, и я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то другие суррогатные варианты. Зачем? Какой смысл?", - добавил глава Нафтогаза.
Отметим, накануне министр энергетики России Александр Новак заявил, что РФ готова изменить технические параметры контракта на транзит газа с Украиной при его продлении на год.
Как известно, новый раунд газовых переговоров намечен на 28 октября.
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Источник: korrespondent.net
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