Киев назвал условия транзитного контракта с РФ

Украина подпишет транзитный контракт с Газпромом на условиях полного выполнения Украиной европейских правил отделение оператора ГТС. Об этом во время Украинского газового форума в среду, 9 октября, сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает Укринформ.

"Сейчас мы все работаем над тем, чтобы обеспечить анбандлинг, получить независимого оператора ГТС, сертифицировать его, подписать с 1 января новые контракты: о интерконнектор и о транспортировке. Мы работаем с европейскими партнерами, есть контакт с российской стороной. После первого раунда переговоров с российской стороной мы пришли к выводу, что если с украинской стороны все будет готово, мы подпишем договора. Я уверен, с нашей стороны все будет готово", - отметил Оржель.

Он напомнил, что в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, необходимый для осуществления анбандлинга. Также уже есть необходимые решения от Кабинета министров.

"У нас будет полностью финансово и операционно независимый оператор ГТС. В этом процессе мы полностью открыты, мы не можем проиграть", - подчеркнул Оржель.

Как сообщает Интерфакс-Украина, глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что не видит смысла и выгоды для страны продолжать транзитный контракт с Газпромом на действующих условиях.

"Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то короткие условия, другие объемы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы ее занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором", - подчеркнул Коболев. Он отметил, что новый украинский оператор уже передал российской стороне проект межоператорского соглашения (interconnection agreements), регулирующий вопросы присоединения сетей. "Как только эти документы будут подписаны, следующим шагом мы сможем обсуждать доступные мощности, сколько мощностей необходимо Газпрому, на какой срок, какие могут быть тарифы. Поэтому я не вижу другого пути, и я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то другие суррогатные варианты. Зачем? Какой смысл?", - добавил глава Нафтогаза. Отметим, накануне министр энергетики России Александр Новак заявил, что РФ готова изменить технические параметры контракта на транзит газа с Украиной при его продлении на год. Как известно, новый раунд газовых переговоров намечен на 28 октября.

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Источник: korrespondent.net