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09. 10. 2019

Житель Кривого Рога угрожал убить Зеленского

В Кривом Роге сотрудники Национальной полиции в ночь на 9 октября задержали мужчину, заявившего о подготовке убийства президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило местное издание Первый Городской.

Отмечается, что о подозрительном гражданине сообщили бдительные горожане. По их словам, мужчина уверял, что ему "заказали Зеленского".

Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был доставлен в Металлургическое районное отделение полиции.

Напомним, еще во время предвыборной президентской кампании жительница Львова угрожала расправой Владимиру Зеленскому. Она сообщила правоохранителям, что сообщения с угрозами об убийстве Зеленскому отправляла из-за того, что поддерживает другого кандидата. 

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Источник: korrespondent.net
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