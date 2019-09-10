Житель Кривого Рога угрожал убить Зеленского

В Кривом Роге сотрудники Национальной полиции в ночь на 9 октября задержали мужчину, заявившего о подготовке убийства президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило местное издание Первый Городской.

Отмечается, что о подозрительном гражданине сообщили бдительные горожане. По их словам, мужчина уверял, что ему "заказали Зеленского".

Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был доставлен в Металлургическое районное отделение полиции.

Напомним, еще во время предвыборной президентской кампании жительница Львова угрожала расправой Владимиру Зеленскому. Она сообщила правоохранителям, что сообщения с угрозами об убийстве Зеленскому отправляла из-за того, что поддерживает другого кандидата.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net