Глава ГБР: Генпрокуратура покрывала Пашинского

Глава Госбюро расследований Роман Труба в среду, 9 октября, рассказал о расследовании дела против бывшего нардепа Сергея Пашинского, арестованного на два месяца 7 октября, сообщает УП.

Как заявил Труба, следователи Генеральной прокуратуры 2,5 года не расследовали производство по стрельбе Пашинского в человека и пытались его закрыть.

Труба напомнил, что ГБР расследует производство, которое было открыто 31 декабря 2016 года, когда нардеп во время конфликта на дороге выстрелил в ногу человеку. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы за причинение тяжкого телесного повреждения.

Директор ГБР подчеркнул, что Пашинский получил легкие телесные повреждения, а другой участник – тяжелые, но фактор народного депутата повлиял на расследование.

Он рассказал о трех этапах расследования.

"Этап первый – это этап с момента конфликта и регистрации уголовного производства до начала февраля 2017 года, расследование проводили следователи Васильковского отдела полиции и прокуратуры Киевской области. Основная часть доказательств, на которые опираются следователи ГБР, собраны именно в этот период.

Следователи прокуратуры Киевской области назначили судебно-медицинские экспертизы. По результатам этих экспертиз установлено, что народный депутат получил легкие телесные повреждения, а гражданин, в которого он стрелял, получил тяжелые телесные повреждения.

Второй этап – с февраля 2017 года по сентябрь 2019 года. Именно в это время уголовное производство забрала Генеральная прокуратура, которая все время модерировала его в пользу народного депутата.

Во-первых, гражданин, получивший пулевое ранение, не был признан потерпевшим... Генеральная прокуратура не расследовала действия народного депутата как причинившие другому лицу тяжкие телесные повреждения. Этот гражданин даже не привлекался к следственному эксперименту.

Во-вторых, Генеральная прокуратура выделила в отдельное производство хулиганские действия в отношении народного депутата и направила их для проведения расследования в Национальную полицию.

В-третьих, следователи Генпрокуратуры дважды закрывали это уголовное производство. Первый раз в 2017 году – тогда Печерский райсуд констатировал, что решение вынесено преждевременно и обязал провести определенные следственные и процессуальные действия. С этого момента, как следствие было возобновлено Генпрокуратурой, расследование не проводилось.

Второй раз это производство было закрыто в марте этого (2019-го) года – через 20 дней после того, как уголовное производство было передано для расследования в ГБР.

Третий этап – нынешний этап, когда расследование разблокировано и в настоящее время проводится следователями Государственного бюро расследований".

"Мы на самом деле имеем очень простые факты. Все это время человек, получивший пулевое ранение, не был признан потерпевшим несмотря на экспертизу и даже не был привлечен к следственному эксперименту ... Именно депутат оказался пострадавшим. Два с половиной года следователи Генпрокуратуры не расследовали уголовное производство, а дважды закрывали его, игнорируя рекомендации Печерского районного суда", - подитожил Труба.

Напомним, вострадавший во время конфликта Вячеслав Химикус рассказал, что Пашинский достал оружие, когда ему никто не угрожал, и не делал предупредительного выстрела в воздух.

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Источник: korrespondent.net