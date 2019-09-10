Глава ГБР: Генпрокуратура покрывала Пашинского

Глава Госбюро расследований Роман Труба в среду, 9 октября, рассказал о расследовании дела против бывшего нардепа Сергея Пашинского, арестованного на два месяца 7 октября, сообщает УП.
Как заявил Труба, следователи Генеральной прокуратуры 2,5 года не расследовали производство по стрельбе Пашинского в человека и пытались его закрыть.
Труба напомнил, что ГБР расследует производство, которое было открыто 31 декабря 2016 года, когда нардеп во время конфликта на дороге выстрелил в ногу человеку. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы за причинение тяжкого телесного повреждения.
Директор ГБР подчеркнул, что Пашинский получил легкие телесные повреждения, а другой участник – тяжелые, но фактор народного депутата повлиял на расследование.
Он рассказал о трех этапах расследования.
"Этап первый – это этап с момента конфликта и регистрации уголовного производства до начала февраля 2017 года, расследование проводили следователи Васильковского отдела полиции и прокуратуры Киевской области. Основная часть доказательств, на которые опираются следователи ГБР, собраны именно в этот период.
Следователи прокуратуры Киевской области назначили судебно-медицинские экспертизы. По результатам этих экспертиз установлено, что народный депутат получил легкие телесные повреждения, а гражданин, в которого он стрелял, получил тяжелые телесные повреждения.
Второй этап – с февраля 2017 года по сентябрь 2019 года. Именно в это время уголовное производство забрала Генеральная прокуратура, которая все время модерировала его в пользу народного депутата.
Во-первых, гражданин, получивший пулевое ранение, не был признан потерпевшим... Генеральная прокуратура не расследовала действия народного депутата как причинившие другому лицу тяжкие телесные повреждения. Этот гражданин даже не привлекался к следственному эксперименту.
Во-вторых, Генеральная прокуратура выделила в отдельное производство хулиганские действия в отношении народного депутата и направила их для проведения расследования в Национальную полицию.
В-третьих, следователи Генпрокуратуры дважды закрывали это уголовное производство. Первый раз в 2017 году – тогда Печерский райсуд констатировал, что решение вынесено преждевременно и обязал провести определенные следственные и процессуальные действия. С этого момента, как следствие было возобновлено Генпрокуратурой, расследование не проводилось.
Второй раз это производство было закрыто в марте этого (2019-го) года – через 20 дней после того, как уголовное производство было передано для расследования в ГБР.
Третий этап – нынешний этап, когда расследование разблокировано и в настоящее время проводится следователями Государственного бюро расследований".
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Источник: korrespondent.net
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