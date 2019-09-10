Нацкорпус прорвался в Золотое, копы открыли огонь

Представители Нацкорпуса, ветераны АТО и ООС, а также активисты прорвались через блокпост в Золотое Луганской области, где сегодня должны быть разведены войска. Об этом сообщает Страна.

Колонну представителей Нацкорпуса, ветеранов АТО, ООС и националистов остановили около 12:00 на блокпосту в Кременном. Националисты, которые направлялись в Золотое, чтобы выступить против разведения сил, вступили в стычки с правоохранителями. Полиция стреляла в воздух и не давала им проехать.

На блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.



відео: телеграм-канал "Ні капітуляції" pic.twitter.com/bTu3cclJIk — hromadske (@HromadskeUA) 9 октября 2019 г.

Однако спустя час перепалок Нацкорпус все же пропустили. По состоянию на 13:00 они продолжают движение в сторону Золотого. В результате столкновений пострадал правоохранитель, его забрала "скорая помощь".

Ранее сообщалось, что добровольцы останутся на позициях пока власти не откажутся от отвода войск, сообщил командир полка Азов Андрей Билецкий. Также замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт также заявил, что добровольцы займут позиции ВСУ в случае отвода войск на Донбассе.

Напомним, на переговорах в Минске 1 октября были достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом.

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Источник: korrespondent.net