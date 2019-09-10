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09. 10. 2019

Министр обороны назвал формулу Штайнмайера "медийным продуктом"

Министр обороны Андрей Загороднюк считает, что формула Штайнмайера стала медийным продуктом, хотя на самом деле она является алгоритмом действий. Об этом министр заявил в Житомире во время встречи Диалоги об Украине, передает Укринформ.

"Это вербальная формула, потому что ее нигде написанной нет, является медийным продуктом. Сам Штайнмайер, а он президент Германии, не знает, что такое формула Штайнмайера. Он просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой", - сказал Загороднюк

Он пояснил, что этот алгоритм может работать только в случае защиты наших интересов, то есть при достижении вывода войск и контроля над границей.

Ранее Штайнмайер отверг критику своей "формулы". Он также отверг мнения о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия.

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Источник: korrespondent.net
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