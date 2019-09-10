Министр обороны назвал формулу Штайнмайера "медийным продуктом"

Министр обороны Андрей Загороднюк считает, что формула Штайнмайера стала медийным продуктом, хотя на самом деле она является алгоритмом действий. Об этом министр заявил в Житомире во время встречи Диалоги об Украине, передает Укринформ.

"Это вербальная формула, потому что ее нигде написанной нет, является медийным продуктом. Сам Штайнмайер, а он президент Германии, не знает, что такое формула Штайнмайера. Он просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой", - сказал Загороднюк

Он пояснил, что этот алгоритм может работать только в случае защиты наших интересов, то есть при достижении вывода войск и контроля над границей.

Ранее Штайнмайер отверг критику своей "формулы". Он также отверг мнения о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия.

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Источник: korrespondent.net