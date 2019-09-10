ГБР объявило в розыск Жеваго

Бывшего депутата Верховной Рады, совладельца компании Ferrexpo Константина Жеваго объявили в национальный розыск. Об этом на брифинге рассказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба, сообщает LIGA.net в среду, 9 октября.

"По поводу Жеваго. Мы вызвали его в ГБР для получения подозрения, однако он не явился. Поэтому сейчас начата процедура объявления его в международный розыск и получения решения суда и разрешении его задержать. Сейчас он объявлен в нацрозыск", – сказал Труба.

В конце сентября Жеваго заочно объявили о подозрении. Ему вменяют причастность к растрате 2,5 млрд гривен банка Финансы и кредит.

Также сообщалось, что Жеваго покинул Украину. В пресс-службе бизнесмена заявили, что он находится за рубежом на лечении, что является уважительной причиной неявки в ГБР.

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Источник: korrespondent.net