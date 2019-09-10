Под Киевом легковушка сбила насмерть сестер-близняшек

В Киевской области в результате наезда легкового автомобиля Audiпогибли две сестры-близняшки 1984 года рождения. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 9 октября.

Отмечается, что трагедия произошла в селе Требухов Броварского района возле одного из жилых домов. Женщины переходили проезжую часть в неустановленном месте.

На скорости на них наехал автомобиль. От сильного удара женщин отбросило на несколько метров, а в машине разбилось лобовое стекло. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины).

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Ранее в среду стало известно, что в городе Радехов Львовской области шесть человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса.

А накануне под Николаевом произошло столкновение автомобилей Тoyota и Lexus. В этом ДТП погибли замначальник областного управления Нацполиции, полковник Сергей Сидоренко и и.о. начальника управления противодействия наркопреступности, подполковник Владимир Илличко.

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Источник: korrespondent.net