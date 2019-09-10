В Германии стрельба у синагоги, есть жертвы

В немецком городе Галле в среду, 9 октября, произошла стрельба у синагоги, в результате два человека погибли. Об этом сообщила в Twitter полиция города.

"По предварительным данным, два человека погибли в Галле. Раздалось несколько выстрелов. Стрелявшие скрылись на автомобиле", - говорится в сообщении.

Полиция попросила граждан оставаться в квартирах и избегать квартала, где произошел инцидент.

По имеющимся данным, нападавших двое. Они были одеты в полевую форму, лица закрывали маски. Они были вооружены автоматическим оружием, а также, по некоторым данным, пистолетами. Власти города заявили об "особой ситуации" в Галле. Полиция региона стягивает все силы в город. Место ЧП на улице имени Гумбольдта оцеплено.

По данным газеты Bild, инцидент произошел перед городской синагогой. Издание также сообщает, что неизвестный бросил гранату на территорию еврейского кладбища. По информации издания, после этого еще одна стрельба произошла в местечке Видерсдорф под Галле.

Полиция оцепила место ЧП на улице имени Гумбольдта. Концерн Deutsche Bahn сообщил в Twitter, что в связи со стрельбой закрыл железнодорожный вокзал в городе.

Позже полиция сообщила о стрельбе в городе Ландсберг к востоку от Галле. Также сообщается о задержании одного человека в связи со стрельбой.

Ранее в немецком городе Абенсберг один человек погиб и еще один получил серьезные ранения в результате стрельбы, произошедшей возле супермаркета.

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Источник: korrespondent.net