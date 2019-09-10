ГБР допросит всех освобожденных моряков – Труба

Государственное бюро расследований планирует получить показания всех моряков в рамках расследования уголовного производства, которое касается возможного совершения уголовного правонарушения должностными лицами во время перехода кораблей ВМС через Керченский пролив в ноябре 2018 года. Об этом сказал директор ГБР Роман Труба на брифинге в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 9 октября.

"Я заверяю, что мы не исследуем действия моряков, мы исследуем действия относительно управления морскими судами в Керченском проливе", – заявил Труба.

По его словам, в настоящее время проводятся экспертизы.

"По результатам экспертиз мы очень быстро дадим окончательный ответ, были ли действия руководства государства в рамках закона", – добавил директор ГБР.

Что касается допросов моряков, то, по словам Трубы, они проводятся для установления реальной картины той ситуации, которая тогда происходила – "кто давал указания, какого характера поступали указания".

"Для этого мы должны допросить людей. Это следственные действия, которые есть в каждом уголовном производстве. Без них установить реальную и объективную картину невозможно", – сказал он.

При этом директор ГБР сообщил: "Не все моряки допрошены. Мы допросили только нескольких, и их допросы проводились только после разрешения медицинских работников. Мы понимаем состояние каждого моряка, поэтому значительную часть допросов моряков мы отложили на более поздний период".

По его словам, часть моряков уехали к родственникам. "Мы будем пытаться получить показания у всех без исключения моряков", – подчеркнул Труба.

Ранее стало известно, что ГБР изъяло секретные документы о переходе в ноябре 2018 года кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. Правоохранители расследуют решения руководителей государства, которые в дальнейшем влияли на политические процессы.

Напомним, в мае 2019 года ГБР по заявлению экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова открыло уголовное производство по факту возможной госизмены экс-президента Петра Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией.

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Источник: korrespondent.net