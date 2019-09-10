Еще один облсовет против формулы Штайнмайера

Депутаты Черновицкого областного совета на сессии в среду, 9 октября, приняли обращениях к Президенту Украины и Верховной Раде относительно имплементации формулы Штайнмайера, сообщает Укринформ.

"Мы, депутаты Черновицкого областного совета, обращаемся к вам по поводу напряженной ситуации, которая сложилась вокруг принятия так называемой формулы Штайнмайера, подписанной в соответствии с Минскими соглашениями", - говорится в тексте обращения.

За принятие обращения в целом проголосовали 33 присутствующих депутата, что составляет большинство от состава совета.

Обращение состоит из семи пунктов, одним из которых депутаты просят не допустить отвода украинских войск с действующей линии разграничения.

Этого требования в проекте обращения не было. Но под давлением представителей общественности и участников боевых действий на востоке, которые пришли на сессию, депутаты таки внесли предложение о недопустимости отвода украинских войск с нынешних позиций в зоне ООС.

Кроме того, были внесены изменения относительно другого пункта, где речь шла о подготовке нового законопроекта о статусе Донбасса. В частности, депутаты предлагают привлечь к этому процессу представителей всех политических сил, общественности, признанных экспертов. Также они указали, что новый закон о статусе Донбасса "не должен ограничивать суверенитет Украины или действия общенационального законодательства на отдельных ее территориях. Согласно новому закону освобожденные Россией оккупированные территории после возобновления в них украинского государственного суверенитета не должны иметь никаких особых статусов, которые бы ставили под сомнение унитарное устройство Украины ".

Напомним, накануне Херсонский горсовет и Ровенский областной советы также направили Зеленскому послания в которых выражают свое несогласие с имплементацией "формулы Штайнмайера".

Ранее с аналогичными заявлениями выступали Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий областные советы.

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Источник: korrespondent.net