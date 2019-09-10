Зеленский целый день будет отвечать на вопросы СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский проведет первую большую пресс-конференцию. Она состоится в четверг, 10 октября, сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что пресс-конференция продлится целый день и будет проводиться в новом формате, который в Офисе президента назвали "пресс-марафоном". Представителей СМИ будут подпускать к главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут меняться каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации.

В остальное время журналистам предлагается работать в пресс-центре, который будет организован на территории Kyiv Food Market на Московской улице. Там же будет организована прямая трансляция. Также марафон будет транслироваться онлайн в официальных аккаунтах Офиса президента в соцсетях.

"Каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с президентом", – заверили в Офисе президента.

Как сообщалось, спикер президента Юлия Мендель обещала, что на 100 дней президентства Владимир Зеленский даст пресс-конференцию. Но вместо этого он в конце августа записал программу для канала 1+1, интервьюером в котором выступил актер Станислав Боклан, сыгравший премьер-министра в сериале Слуга народа.

Позже Зеленский заявил, что планирует дать пресс-конференцию в октябре, но точную дату назвать не смог.

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Источник: korrespondent.net