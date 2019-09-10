Лента RSS
Подписаться на ленту
09 октября 2019, среда, 15:34
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
09. 10. 2019

Зеленский целый день будет отвечать на вопросы СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский проведет первую большую пресс-конференцию. Она состоится в четверг, 10 октября, сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что пресс-конференция продлится целый день и будет проводиться в новом формате, который в Офисе президента назвали "пресс-марафоном". Представителей СМИ будут подпускать к главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут меняться каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации.

В остальное время журналистам предлагается работать в пресс-центре, который будет организован на территории Kyiv Food Market на Московской улице. Там же будет организована прямая трансляция. Также марафон будет транслироваться онлайн в официальных аккаунтах Офиса президента в соцсетях.

"Каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с президентом", – заверили в Офисе президента.

Как сообщалось, спикер президента Юлия Мендель обещала, что на 100 дней президентства Владимир Зеленский даст пресс-конференцию. Но вместо этого он в конце августа записал программу для канала 1+1, интервьюером в котором выступил актер Станислав Боклан, сыгравший премьер-министра в сериале Слуга народа.

Позже Зеленский заявил, что планирует дать пресс-конференцию в октябре, но точную дату назвать не смог.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.