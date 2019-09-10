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09. 10. 2019

Немецкие СМИ сообщили о третьем за день нападении со стрельбой

Устроивший стрельбу в немецком Галле пытался совершить нападение на турецкую закусочную. Об этом сообщил в среду, 9 октября, телеканал n-tv со ссылкой на очевидцев.

Как сообщается, предполагаемый стрелок якобы пытался кинуть в заведение пиротехническое изделие, а также открыл стрельбу по витрине. В результате этих действий никто не пострадал.

Как сообщает издание Der Spiegel, расследование стрельбы в Галле взяла на себя федеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ.

Именно Федеральная прокуратура отвечает в Германии за проведение следственных мероприятий в случае совершения террористических актов.

Как сообщалось, первый случай стрельбы произошел у синагоги в Галле, в результате чего погибли два человека.

Позже стало известно о стрельбе в Ландсберге, что в 15 км от Галле. 

Полиция сообщила об одном задержанном. Как полагается, в нападениях участвовали несколько человек.

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Источник: korrespondent.net
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