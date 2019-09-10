Кабмин сократил большинство территориальных управлений юстиции

Кабмин сократил количество управлений юстиции с 27 главных территориальных управлений до восьми межрегиональных управлений. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания правительства 9 октября, сообщает Укринформ.

"Мы сегодня приняли решение и начали сокращение государственного аппарата в сфере юстиции. Сегодня с 27 главных территориальных управлений мы сократили количество до восьми. Теперь они будут межрегиональными, то есть станет меньше начальников", - сказал Гончарук.

Он добавил, что главная логика такого решения правительства - повышение управляемости и уменьшения количества руководителей для того, чтобы оптимизировать структуру.

Напомнним, сегодня в Кабмине также сообщили, что до конца года планируют отменить трудовые книжки.

К;роме того Правительство сегодня одобрило назначение трех глав ОГА.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net