Лента RSS
Подписаться на ленту
09 октября 2019, среда, 17:06
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
09. 10. 2019

Кабмин сократил большинство территориальных управлений юстиции

Кабмин сократил количество управлений юстиции с 27 главных территориальных управлений до восьми межрегиональных управлений. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания правительства 9 октября, сообщает Укринформ.

"Мы сегодня приняли решение и начали сокращение государственного аппарата в сфере юстиции. Сегодня с 27 главных территориальных управлений мы сократили количество до восьми. Теперь они будут межрегиональными, то есть станет меньше начальников", - сказал Гончарук.

Он добавил, что главная логика такого решения правительства - повышение управляемости и уменьшения количества руководителей для того, чтобы оптимизировать структуру.

Напомнним, сегодня в Кабмине также сообщили, что до конца года планируют отменить трудовые книжки.

К;роме того Правительство сегодня одобрило назначение трех глав ОГА.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.