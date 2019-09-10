Лента RSS
Подписаться на ленту
09 октября 2019, среда, 17:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
09. 10. 2019

Эрдоган объявил начало военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган в среду, 9 октября, объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием "Источник мира". 

"Вооруженные силы Турции совместно с Сирийской национальной армией начали операцию "Источник мира" против террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана), СНС (Силы народной самообороны) и "Даиш" (арабское наименование группировки "Исламское государство")", - отметил турецкий лидер в Twitter.

Эрдоган также объявил, что целью новой операции ВС Турции является "уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе".

"Операция "Источник мира" устранит террористическую угрозу в отношении Турции, создаст зону безопасности, куда вернутся сирийские беженцы. Операция также направлена на защиту территориальной целостности Сирии", - заявил он.

Как сообщает CNN Turk, операция началась с авиаударов ВВС Турции по позициям курдских формирований СНС. По данным телеканала, самолеты F-16 нанесли удары в районе населенного пункта Рас-эль-Айн.

TURKEY FIGHTER LAUNCH ATTACKS IN SYRIA.#Syria vs #Turkey pic.twitter.com/pmkqjnFWQM

— Infowars America (@AmericaInfowars) October 9, 2019

Агентство Reuters со ссылкой на источники в армии республики отмечает, что в дальнейшем к операции присоединятся артиллерийские подразделения.

Стоит отметить, что перед началом операции состоялся разговор Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.

"Продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых в сентябре в Анкаре в ходе встречи лидеров государств-гарантов Астанинского процесса. В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии – Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса", - говорится в сообщении Кремля.

Как сообщалось, Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии. В то же время, США начали выводить войска из этого региона.

Как известно, Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Психотерапевт - "менеджер по связям с реальностью".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.