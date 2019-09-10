В Золотом протестуют против разведения войск

На блокпост Золотое Луганской области прибыли добровольцы и ветераны АТО с целью не допустить разведения войск в населенном пункте. Трансляцию с места события проводит Громадське.

Участники акции уверены, что в случае разведения войск украинские позиции займут сепаратисты.

Не покидать блокпост военных призвал, в частности, местный житель. На место происшествия прибыли отряды пограничников и представители ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что Нацкорпус прорвался в Золотое, копы открыли огонь. На блокпосту в Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами. Полиция стреляла в воздух.

Столкновения с Нацкорпусом: подробности от полиции

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Источник: korrespondent.net