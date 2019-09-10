Столкновения с Нацкорпусом: подробности от полиции

В полиции рассказала подробности столкновения в Кременной между активистами и правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Как сообщается, сотрудники полка полиции особого назначения Миротворец Национальной полиции в Киевской области, которые с 2014 года несут службу в Луганской области и обеспечивают правопорядок на блокпостах, остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов.

Однако граждане отказались выполнять законные требования полицейских. В результате возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку. Во время столкновения один правоохранитель получил телесные повреждения в результате наезда автомобиля. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Как отмечается, спецназовец совершил предупредительный выстрел в воздух. Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли.

В результате столкновений полицейские задержали двух человек. Один из задержанных - водитель авто, который совершил наезд на ногу спецпризначенцю, другой - находился в розыске. Также, после осмотра авто, сотрудниками полиции было изъято шесть единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки оно будет возвращено владельцам.

Ранее сообщалось, что Нацкорпус прорвался в Золотое, копы открыли огонь. На блокпосту в Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами. Полиция стреляла в воздух.

Напомним, добровольцы останутся на позициях пока власти не откажутся от отвода войск, сообщил командир полка Азов Андрей Билецкий. Также замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт также заявил, что добровольцы займут позиции ВСУ в случае отвода войск на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net