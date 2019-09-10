Вернуться на Донбасс хотят менее четверти переселенцев

Намерены вернуться на Донбасс после завершения конфликта 22% переселенцев, еще 21% допускают такую возможность в будущем, а 36% - не намерены возвращаться, говорится в отчете Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), их домохозяйств, а также о вызовах, с которыми они сталкиваются.

Согласно отчету, еще 1% опрошенных утверждают, что намерены вернутся в ближайшее время, 19% - затруднились с ответом, 1% - не ответили на вопрос.

Отмечается, что намерения не возвращаться наблюдаются больше у тех, кто на данный момент проживает дальше от неподконтрольных Украине территорий. Доля переселенцев, которые посещали неподконтрольные территории после перемещения, составляет 49%.

Среди причин, по которым переселенцы посещают неподконтрольные территории после перемещения, названы: посещение и содержание жилья (74%), посещение друзей или семьи (52%), перевозка имущества (21%), особые события, такие как свадьба и похорон (10%), исследование возможности возвращения (4%), операции с имуществом - продажа, аренда (3%), другое (1%), не ответили на вопрос 1%.

В то же время, среди причин, по которым переселенцы не посещают неподконтрольные территории после перемещения: опасность для жизни (47%), отсутствие необходимости (33%), отсутствие финансовых возможностей (23%), здоровье (16%), политические мотивы (17%), отсутствие на тех территориях имущества, друзей или родственников (9%), другое (2%), а 5% - не ответили на вопрос.

Наиболее существенными проблемами посещения неподконтрольных территорий, по мнению переселенцев, являются: очереди на линии разграничения, большие финансовые расходы и недоступность транспортного сообщения.

Также в отчете говорится, что 57% внутренне перемещенных лиц голосовали бы на следующих местных выборах по своему месту проживания, если бы была такая возможность. Согласно отчету, 57% респондентов ответили, что голосовали бы на следующих местных выборах по своему месту проживания, если бы была такая возможность, 25% - не голосовали бы, 16% - не знают, 2% - не ответили на вопрос.

Также 47% переселенцев ответили, что намерены голосовать на следующих выборах президента и парламентских выборах, 32% - не собираются голосовать, 19% - не знают, 1% - не ответили на вопрос.

Мониторинг проводился Международной организацией миграции в апреле-июне 2019 года во всех областях Украины, подконтрольных украинскому правительству. В частности, 4073 внутренне перемещенных лица были опрошены телефонным интервьюированием, 2401 – методом личного интервью. Кроме того, в мае 2019 года методом личного интервью были опрошены 1255 лиц, которые пересекают линию разграничения.

Как сообщалось, более половине внутренне перемещенных лиц денег хватает только на питание, или даже на питании они вынуждены экономить.

Названо число переселенцев из Крыма и Севастополя

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Источник: korrespondent.net