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09. 10. 2019

Зеленский не будет согласовывать дипломатов в МИД и за рубежом

Президент Украины Владимир Зеленский изменил указ, который был принят еще во времена президентства Виктора Ющенко и устанавливал его полный контроль над оперативной деятельностью Министерства иностранных дел. Текст соответствующего указа опубликовали сайте президента в среду, 9 октября.

Указ вступает в силу со дня опубликования. Он устанавливает, что "кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел и генконсула Украины предварительно согласовываются с президентом Украины". Однако на самом деле это решение радикально сокращает перечень согласований.

До сих пор глава МИД не имел права самостоятельно осуществить ни одного значимого назначения ни в МИД, ни за рубежом. Все кадровые решения требовали "согласования с президентом", то есть принимались на Банковой, а министр был существенно ограничен в осуществлении кадровой политики.

До сих пор предполагалось, что президент должен давать согласие даже на назначение руководителей управлений МИД. Старый указ, действовавший до сих пор, требовал от министра иностранных дел согласовывать с Банковой "кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел, руководителя структурного подразделения МИД, генерального консула, советника-посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации, ректора, первого проректора, проректора Дипломатической академии Украины".

Фактически этими согласованиями всегда занимались внешнеполитические советники президента, аппаратный вес которых из-за этого была выше, чем министра.

Напомним, что ранее у Зеленского объяснили целесообразность сокращения состава Рады. Представитель президента сослался на данные социологов, численность населения Украины и историю.

Пресс-конференция Зеленского: онлайн

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Источник: korrespondent.net
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