Названа стоимость командировки Зеленского в США

Командировка президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки на заседание Генеральной ассамблеи ООН обошлась налогоплательщикам в почти 74 тысячи долларов и почти 120 тысяч гривен. Об этом в среду, 9 октября, сообщает 112 ua со ссылкой на ответ из Госуправлении делами.

"Государственное управление делами для обеспечения рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки осуществило оплату расходов на командировки в сумме 73,6 тыс. долл. и 119 тыс. грн, а также авансовый платеж на расходы авиаперевозки официальной делегации 3 млн 883,4 тыс. грн", - отметили в ответе.

В то же время оплату расходов первой леди Украины Елены Зеленской Государственное управление делами не осуществляло.

Напомним, 23-26 сентября Зеленский находился в США с рабочим визитом и принял участие в 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, 24 сентября Зеленский принял участие в открытии сессии Генассамблеи ООН. А Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди в ООН.

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Источник: korrespondent.net